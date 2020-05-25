2020-05-25T12:34:40+03:00
Общество

Брянцы 380 раз пожаловались на работу банков и страховых компаний

Половина обращений связана с деятельностью кредитных организаций
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области в первом квартале на работу банков и страховых компаний поступило 380 жалоб. Это на 20% меньше аналогичного периода прошлого года. Половина жалоб связана с кредитными организациями, ипотечным и потребительским кредитованием.

Свое недовольство жители области выражали по поводу работы страховых компаний. Больше чем в два раза уменьшилось количество обращений по вопросам ОСАГО, это связано с упорядочением начисления скидки за безаварийную езду. На 61% выросло число обращений, касающихся работы микрофинансовых институтов, сообщили в брянском отделении Банка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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