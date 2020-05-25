В Брянской области более 3 тысячи человек заболели COVID-19
За сутки в регионе выявили 106 новых случаев инфицирования
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В Брянской области выявлено 3057 случаев заражения. За сутки в регионе выявили 106 новых случаев инфицирования. За этот же период выздоровели 107 человек. В целом на Брянщине провели 37698 тестов. Выздоровели 1581 человек, сообщили в оперштабе.
В регионе наблюдается снижение коэффициента распространения коронавируса. Если тенденция сохранится, то в области начнется реализация первого этапа снятия режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU