2020-05-25T11:50:19+03:00
Общество

В Брянской области более 3 тысячи человек заболели COVID-19

За сутки в регионе выявили 106 новых случаев инфицирования
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области выявлено 3057 случаев заражения. За сутки в регионе выявили 106 новых случаев инфицирования. За этот же период выздоровели 107 человек. В целом на Брянщине провели 37698 тестов. Выздоровели 1581 человек, сообщили в оперштабе.

В регионе наблюдается снижение коэффициента распространения коронавируса. Если тенденция сохранится, то в области начнется реализация первого этапа снятия режима самоизоляции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске с 25 по 29 мая пройдут массовые проверки мотоциклистов и автомобилистов
Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области
В Брянской области изъяли полкилограмма наркотиков
В Брянске 27 мая отключат холодную воду
В региональном отделении ЛДПР создадут коалицию здравомыслящих людей, отстаивающих свою точку зрения
В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации
В Брянске на ремонт улицы 3-го Интернационала потратят 42 миллиона рублей
В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки
Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать арест
В Брянске для шести с половиной тысяч школьников прозвучали последние звонки
Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»
Брянцы 380 раз пожаловались на работу банков и страховых компаний