В Брянской области от коронавируса вылечились 107 человек
В Брянской области от коронавируса вылечились 107 пациентов. В понедельник, 25 мая, это число снова превысило количество заболевших. За сутки диагноз подтвердили у 106 человек.
Кстати, в субботу число заболевших также превысило число выздоровевших. Заболели 103 человека, а выписали из больниц - 127 человек.
25 мая впервые коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Это позволит снять первые ограничения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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