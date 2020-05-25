2020-05-25T11:47:14+03:00
Общество

В Брянской области от коронавируса вылечились 107 человек

За сутки вылечились больше пациентов, чем заболели
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области от коронавируса вылечились 107 пациентов. В понедельник, 25 мая, это число снова превысило количество заболевших. За сутки диагноз подтвердили у 106 человек.

Кстати, в субботу число заболевших также превысило число выздоровевших. Заболели 103 человека, а выписали из больниц - 127 человек.

25 мая впервые коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Это позволит снять первые ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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