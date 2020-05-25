2020-05-25T11:20:48+03:00
Общество

Брянщина вышла на финишную прямую самоизоляции

31 мая завершится режим самоизоляции, объявленный в марте областным правительством
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области на текущей неделе может быть объявлено о послаблении ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. 31 мая завершится режим самоизоляции, объявленный в марте областным правительством.

На снятие ограничений повлияет эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако есть предпосылки к ее улучшению. Решение о начале постепенного перехода к обычной жизни примут на основании коэффициента распространения коронавируса. Он рассчитывается по количеству новых случаев в течение 8 дней.

На Брянщине впервые за долгое время коэффициент распространения COVID-19 упал ниже единицы, в понедельник. 25 мая, он составил 0,94. Это позволяет приступить к первому этапу снятия ограничений. При этом масочный режим, введенный 7 мая, скорее всего, продолжит свое действие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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