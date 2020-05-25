2020-05-25T11:15:13+03:00
Общество

Дятьковский район по заболевшим коронавирусом обогнал Сельцо

В Брянской области общее число заразившихся превысило три тысячи человек
Марина АНТОНОВА
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Дятьковский район по заболевшим коронавирусом обогнал Сельцо. В районе зарегистрировали 187 зараженных, в городе - 186. Теперь Дятьковский район находится на втором месте после Брянска по числу заболевших по всей области.

Тем временем на въездах в Сельцо на прошлой неделе исчезли блокпосты. Хотя официально город не открыли после вспышки коронавируса.

В Брянской области на 25 мая 3057 человек заболели коронавирусом. Из больниц выписали 1581 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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