В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 106 человек

25 Май 2020 2020-05-25T11:08:14+03:00

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В Брянской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус выявили еще у 106 человек. На 25 мая заболевшими числятся 3057 жителей региона.

За все время в области провели 37698 исследований на COVID-19, в том числе 1156 за последний день.

Больше всего новых случаев в Брянске - 19, Унечском районе -12 и Погарском районе - 10.

Дятьковский район вышел на второе место по уровню заболеваемости, обогнав Сельцо.

Стоит отметить, что число выздоровевших за день составило 107 человек. Всего из больниц выписали 1581 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU