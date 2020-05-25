В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал меньше 1

25 Май 2020 2020-05-25T10:52:34+03:00

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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса наконец-то стал меньше 1. Теперь он равен 0,94. День назад он составлял 1.

При таком раскладе дел на Брянщине могут заговорить о снятии ограничительных мер.

По данным Роспотребнадзора, один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.

Переходить к первому этапу снятия ограничений можно, когда коэффициент распространения коронавируса будет меньше 1.

Однако решение о выходе из режима самоизоляции будет принимать губернатор Александр Богомаз. Этот вопрос решат уже на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU