В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал меньше 1
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса наконец-то стал меньше 1. Теперь он равен 0,94. День назад он составлял 1.
При таком раскладе дел на Брянщине могут заговорить о снятии ограничительных мер.
По данным Роспотребнадзора, один из основных показателей для мониторинга - коэффициент распространения инфекции. Он представляет собой соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня.
Переходить к первому этапу снятия ограничений можно, когда коэффициент распространения коронавируса будет меньше 1.
Однако решение о выходе из режима самоизоляции будет принимать губернатор Александр Богомаз. Этот вопрос решат уже на этой неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU