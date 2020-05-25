В Брянске сняли на видео лихача на улице Речной

25 Май 2020 2020-05-25T10:34:57+03:00

Водитель пошел на обгон

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В Брянске сняли на видео очередного автомобилиста - нарушителя. Запись с видеорегистратора опубликовали 25 мая.

На улице Речной водитель такси пошел на обгон. Автомобилист пересек "сплошную" на большой скорости.

Автор ролика надеется, что сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на нарушение. Таксисту грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU