2020-05-25T10:34:57+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео лихача на улице Речной

Водитель пошел на обгон
Мария Дедкова
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Фото: "Нарушение ПДД" Брянск"Фото: "Нарушение ПДД" Брянск"
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В Брянске сняли на видео очередного автомобилиста - нарушителя. Запись с видеорегистратора опубликовали 25 мая.

На улице Речной водитель такси пошел на обгон. Автомобилист пересек "сплошную" на большой скорости.

Автор ролика надеется, что сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на нарушение. Таксисту грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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