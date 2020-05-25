В Брянске стартовала продажа авиабилетов в Крым
Цена составляет около пяти тысяч рублей
Решатся ли брянцы полететь в Симферополь, пока неизвестно.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске началась продажа авиабилетов в Крым. Это касается авиакомпании, которая планирует начать полеты в Симферополь с 23 июня.
Рейсы будут выполнять трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость полета в один конец составляет около пяти тысяч рублей.
К слову, пока пляжный сезон в Крыму не открыт из-за коронавируса. Состоится ли в этом году на полуострове курортный сезон, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU