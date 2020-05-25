2020-05-25T10:00:06+03:00
Общество

В Брянске стартовала продажа авиабилетов в Крым

Цена составляет около пяти тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Решатся ли брянцы полететь в Симферополь, пока неизвестно.Решатся ли брянцы полететь в Симферополь, пока неизвестно.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

В Брянске началась продажа авиабилетов в Крым. Это касается авиакомпании, которая планирует начать полеты в Симферополь с 23 июня.

Рейсы будут выполнять трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость полета в один конец составляет около пяти тысяч рублей.

К слову, пока пляжный сезон в Крыму не открыт из-за коронавируса. Состоится ли в этом году на полуострове курортный сезон, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянщина вышла на финишную прямую самоизоляции
Дятьковский район по заболевшим коронавирусом обогнал Сельцо
В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 106 человек
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал меньше 1
В Брянске сняли на видео лихача на улице Речной
В Брянске стартовала продажа авиабилетов в Крым
В Брянске прекратились "коронавирусные" рейды полицейских
25 мая в Брянской области вспоминают пропавших детей
В Жуковке осудят экс-главу районной администрации Андрея Давиденко
В Брянске ищут пропавшего Виктора Ковалюка
Авиарейсы из Брянска в Крым стартуют 31 мая
Женщину без маски в брянской маршрутке показали на федеральном канале
Брянцам придется носить маски как минимум до конца лета
В брянском цирке скорбят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова
Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки