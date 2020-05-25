25 Май 2020 2020-05-25T09:39:59+03:00

Горожане все реже видят правоохранителей на улицах

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В Брянске прекратились "коронавирусные" рейды полицейских. Правоохранителей все реже видят на улицах города. Об этом брянцы пишут в социальных сетях.

Как говорят автомобилисты, уже почти неделю они не видели на дорогах патрули сотрудников Госавтоинспекции, которые останавливали бы и спрашивали наличие пропуска.

Кроме того, меньше стало пеших патрульных, которые интересовались бы у граждан о причинах нарушения режима самоизоляции.

Тем временем брянцам стоит помнить, что режим самоизоляции в регионе действует до 31 мая включительно. Требуют от брянцев и ношения масок.

О том будет ли наш регион снимать ограничительные меры, станет известно уже на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU