2020-05-25T09:11:03+03:00
Общество

25 мая в Брянской области вспоминают пропавших детей

У Кафедрального собора появился памятный баннер
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт" Брянск"Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:

25 мая в Брянской области вспоминают пропавших детей. Наш регион присоединился к всероссийской акции, приуроченную ко Дню пропавших детей.

У Кафедрального собора появилась стена с ориентировками малышей, в том числе и тех, которых не нашли до сих пор. Цель проекта — показать масштабность детских пропаж.

Организованными поисками детей в Брянской области начал заниматься отряд "Лиза Алерт". Он стал развиваться после поисков Ани Шкапцовой и Леры Устименко и в 2012 году.

По словам волонтеров, в регионе с 2012 года было подано более 140 заявок о пропаже ребенка, из них найдены погибшими – 10.

В активисты решили провести флешмоб с хештегом #чужихдетейнебывает. Брянцы смогут разместить в соцсетях пост с ориентировками на ненайденных мальчишек и девчонок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянщина вышла на финишную прямую самоизоляции
Дятьковский район по заболевшим коронавирусом обогнал Сельцо
В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 106 человек
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса стал меньше 1
В Брянске сняли на видео лихача на улице Речной
В Брянске стартовала продажа авиабилетов в Крым
В Брянске прекратились "коронавирусные" рейды полицейских
25 мая в Брянской области вспоминают пропавших детей
В Жуковке осудят экс-главу районной администрации Андрея Давиденко
В Брянске ищут пропавшего Виктора Ковалюка
Авиарейсы из Брянска в Крым стартуют 31 мая
Женщину без маски в брянской маршрутке показали на федеральном канале
Брянцам придется носить маски как минимум до конца лета
В брянском цирке скорбят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова
Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки