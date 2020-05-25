25 Май 2020 2020-05-25T09:11:03+03:00

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25 мая в Брянской области вспоминают пропавших детей. Наш регион присоединился к всероссийской акции, приуроченную ко Дню пропавших детей.

У Кафедрального собора появилась стена с ориентировками малышей, в том числе и тех, которых не нашли до сих пор. Цель проекта — показать масштабность детских пропаж.

Организованными поисками детей в Брянской области начал заниматься отряд "Лиза Алерт". Он стал развиваться после поисков Ани Шкапцовой и Леры Устименко и в 2012 году.

По словам волонтеров, в регионе с 2012 года было подано более 140 заявок о пропаже ребенка, из них найдены погибшими – 10.

В активисты решили провести флешмоб с хештегом #чужихдетейнебывает. Брянцы смогут разместить в соцсетях пост с ориентировками на ненайденных мальчишек и девчонок.

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ИСТОЧНИК KP.RU