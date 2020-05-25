В Жуковке осудят экс-главу районной администрации Андрея Давиденко
Его обвиняют в превышении должностных полномочий
По версии следствия, чиновник незаконно передал муниципальные земли в собственность.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Жуковском районе начинается суд над экс-главой администрации Андреем Давиденко. Заседание назначено 28 мая. Об этом сообщили на сайте районного суда. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно передал в собственность АО «Родина» 35 земельных участков площадью около 2800 гектаров, находившихся в муниципальной собственности.
Ущерб бюджету оценили в 36 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU