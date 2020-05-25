В Брянске ищут пропавшего Виктора Ковалюка
В Брянске ищут пропавшего Виктора Ковалюка
Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:
В Брянске пропал 54-летний Виктор Ковалюк. Мужчина не выходит на связь с близкими с 3 мая, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Носит усы.
Был одет в черные куртку, брюки. Обут в черные ботинки. При себе может иметь черный рюкзак и трость.
Всех, кто знает, где находится Виктор Ковалюк, просят сообщить волонтерам. Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU