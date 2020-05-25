В Брянске ищут пропавшего Виктора Ковалюка

25 Май 2020 2020-05-25T09:28:29+03:00

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В Брянске пропал 54-летний Виктор Ковалюк. Мужчина не выходит на связь с близкими с 3 мая, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Носит усы.

Был одет в черные куртку, брюки. Обут в черные ботинки. При себе может иметь черный рюкзак и трость.

Всех, кто знает, где находится Виктор Ковалюк, просят сообщить волонтерам. Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU