Авиарейсы из Брянска в Крым стартуют 31 мая

25 Май 2020 2020-05-25T00:43:45+03:00

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Авиарейсы из Брянска в Крым планируют начать с 31 мая. Их будет выполнять авиакомпания ИрАэро. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.

С 23 июня в Симферополь из нашего города полетит авиакомпания Руслайн. Рейсы будут выполнять трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Продажи билетов на июньские рейсы пока не открыли.

Получается, из брянского аэропорта сразу две авиакомпании будут летать на одном направлении. В новейшей истории аэропорта такое случается впервые, пишут в неофициальной группе воздушной гавани в соцсетях.

Авиакомпания Руслан с 23 июня планирует летать из Брянска в Анапу. Туроператоры не оставляют надежды, что с июля мы сможем полететь за границу. Из Брянска планируют выполнять авиарейсы в Турцию и на Кипр.

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ИСТОЧНИК KP.RU