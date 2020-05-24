Женщину без маски в брянской маршрутке показали на федеральном канале

24 Май 2020 2020-05-24T18:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Женщину без медицинской маски, которую выгнали из брянской маршрутки сотрудники ДПС, показали на федеральном канале. Инцидент произошел в Брянске в середине мая. Кто-то из пассажиров снял конфликт на камеру мобильного телефона. Запись попала в сеть.

Сотрудники ГИБДД останавливали общественный транспорт в городе и проверяли, все ли надели средства защиты. Одна из пассажирок была без маски. Она грубо разговаривала с полицейскими. Не захотела покидать салон.

После нескольких минут уговоров, сотрудникам полиции пришлось применить силу. И все-таки высадить женщину из маршрутки. Они собирались составить на нее административный протокол за нахождение в общественном транспорте без маски.

Ролик со скандалом в брянской маршрутке показали в программе "Первая передача". Она вышла в воскресенье, 24 мая, на НТВ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU