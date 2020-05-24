2020-05-24T14:19:31+03:00
Общество

Брянцам придется носить маски как минимум до конца лета

Губернатор предположил, что такая норма может сохраниться и до конца года
Марина АНТОНОВА
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Брянцам придется носить медицинские маски и после снятия первых ограничений. Некоторые специалисты считают, что масочный режим в регионе будет действовать до конца лета. Брянский губернатор предположил, что такая норма может сохраниться и до конца года.

Не зря в Брянской области открыли самый большой в Европе и России завод по производству масок. Он будет производить до 4 миллионов средств защиты в день. На первый порах – около 2 миллионов масок в сутки.

Глава региона пообещал, что брянские маски будут стоить в аптеках около 10 рублей. Сейчас за одноразовую маску брянцам приходится платить от 30 рублей.

Жители региона устали от масочного режима. Не все его строго соблюдают. За нарушение можно получить штраф по статье 20.6.1 административного кодекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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