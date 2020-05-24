2020-05-24T13:57:09+03:00
Общество

В брянском цирке скобрят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова

Он не раз приезжал в наш город с гастролями
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Брянский цирк.Фото: Брянский цирк.
Изменить размер текста:

В брянском цирке скорбят о смерти народного артиста РСФСР Тамерлана Нугзарова. Он ушел из жизни утром в воскресенье, 24 мая.

Тамерлану Темирсолтановичу было 77 лет. Он до последних дней выступал на арене.

Артист не раз приезжал в Брянск. В последнее время - с программой "Горская легенда о любви".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тамерлан Нугзаров: «Цирк – моя жизнь!»

В Брянск с гастролями приехала «Горская легенда о любви»

Знаменитый конный цирк Народного артиста РСФСР Тамерлана Нугзарова не впервые приезжает в Брянск с гастролями. На этот раз потомственный цирковой артист привез в наш город программу «Горская легенда о любви». После премьерного выступления наш корреспондент встретился с артистами шоу и его руководителем Тамерланом Нугзаровым и узнал, как подбирают цирковых лошадей, готовятся к представлениям и, что в цирке с животными самое важное. Подробнее...

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцам придется носить маски как минимум до конца лета
В брянском цирке скобрят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова
Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы
В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки
В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья
Замначальника депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество
В Брянской области закрыли два работающих во время самоизоляции магазина
Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
В Брянской области утром 24 мая прогнозируют заморозки
В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
В Брянской области на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
В Сельцо предложили снять ограничительные меры