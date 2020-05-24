В брянском цирке скобрят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова

24 Май 2020 2020-05-24T13:57:09+03:00

Он не раз приезжал в наш город с гастролями

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В брянском цирке скорбят о смерти народного артиста РСФСР Тамерлана Нугзарова. Он ушел из жизни утром в воскресенье, 24 мая.

Тамерлану Темирсолтановичу было 77 лет. Он до последних дней выступал на арене.

Артист не раз приезжал в Брянск. В последнее время - с программой "Горская легенда о любви".

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ИСТОЧНИК KP.RU