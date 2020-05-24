2020-05-24T13:17:14+03:00
Происшествия

Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек

Пожар случился на улице Унечской в Фокинском районе
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из горящей многоэтажки в Фокинском районе Брянска эвакуировали 14 человек. Из вывели из подъезда, где случилось ЧП.

Сообщение о пожаре на улице Унечской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.03 в воскресенье, 24 мая. На место выехали три автоцистерны и автолестница.

Через 10 минут спасатели прибыли. Оказалось, что на третьем этаже десятиэтажного дома горит электрический счетчик. Уже через три минуты огонь потушили.

- Во время пожара никто не пострадал, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Эксперты выяснят, почему загорелся счетчик.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцам придется носить маски как минимум до конца лета
В брянском цирке скобрят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова
Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы
В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки
В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья
Замначальника депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество
В Брянской области закрыли два работающих во время самоизоляции магазина
Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
В Брянской области утром 24 мая прогнозируют заморозки
В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
В Брянской области на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
В Сельцо предложили снять ограничительные меры