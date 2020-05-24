Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
Из горящей многоэтажки в Фокинском районе Брянска эвакуировали 14 человек. Из вывели из подъезда, где случилось ЧП.
Сообщение о пожаре на улице Унечской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.03 в воскресенье, 24 мая. На место выехали три автоцистерны и автолестница.
Через 10 минут спасатели прибыли. Оказалось, что на третьем этаже десятиэтажного дома горит электрический счетчик. Уже через три минуты огонь потушили.
- Во время пожара никто не пострадал, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Эксперты выяснят, почему загорелся счетчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU