Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек

24 Май 2020 2020-05-24T13:17:14+03:00

Пожар случился на улице Унечской в Фокинском районе

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Из горящей многоэтажки в Фокинском районе Брянска эвакуировали 14 человек. Из вывели из подъезда, где случилось ЧП.

Сообщение о пожаре на улице Унечской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 10.03 в воскресенье, 24 мая. На место выехали три автоцистерны и автолестница.

Через 10 минут спасатели прибыли. Оказалось, что на третьем этаже десятиэтажного дома горит электрический счетчик. Уже через три минуты огонь потушили.

- Во время пожара никто не пострадал, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Эксперты выяснят, почему загорелся счетчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU