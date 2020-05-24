2020-05-24T13:21:39+03:00
Происшествия

В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека

На улице Октябрьской столкнулись две легковушки
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В ДТП в брянском поселке Климово пострадали четыре человека. Автоавария случилась около половины двенадцатого вечера 22 мая на улице Октябрьской.

По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля "Мазда" не уступил дорогу при повороте налево на улицу Транспортную. В машину врезалась "Лада Приора".

Различные травмы получил водитель иномарки, его госпитализировали. За рулем отечественной легковушки был 18-летний молодой человек. У него диагностировали травму головы, перелом основания черепа и перелом бедра. В ДТП пострадали два пассажира "Лады" 21 и 22 лет. У первого - травма головы, сотрясение мозга и перелом бедра. У второго - травма головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Водителя и пассажиров "Лады" также госпитализировали.

- Полицейские проводят проверку по факту ДТП, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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