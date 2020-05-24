Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
Многодетная брянская семья из Суражского района попросила помощи после того, как во время пожара полностью сгорел их дом. ЧП случилось днем 20 мая на улице Садовой в деревне Глуховка. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, горел дом 12 на 6 метров. За полтора часа огонь потушили, но восемь человек остались без жилья.
Кто-то переехал к родственникам, кто-то - к соседям. О помощи суражане попросили в социальных сетях. У семьи нет продуктов, одежды и крыши над головой.
Одежда и обувь нужны женщине, двум девушкам 17 и 14 лет, мальчику 12 лет. В доме находились также вещи внучек: года и четырех лет.
Брянцы просят остерегаться мошенников, они уже присылали в личные сообщения в социальных сетях номер карты. Лучше позвонить по указанным номерам и спросить, как можно помочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU