2020-05-24T11:37:32+03:00
Происшествия

Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара

Жилой дом сгорел 20 мая в суражской деревне Глуховка
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

Многодетная брянская семья из Суражского района попросила помощи после того, как во время пожара полностью сгорел их дом. ЧП случилось днем 20 мая на улице Садовой в деревне Глуховка. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, горел дом 12 на 6 метров. За полтора часа огонь потушили, но восемь человек остались без жилья.

Кто-то переехал к родственникам, кто-то - к соседям. О помощи суражане попросили в социальных сетях. У семьи нет продуктов, одежды и крыши над головой.

Одежда и обувь нужны женщине, двум девушкам 17 и 14 лет, мальчику 12 лет. В доме находились также вещи внучек: года и четырех лет.

Брянцы просят остерегаться мошенников, они уже присылали в личные сообщения в социальных сетях номер карты. Лучше позвонить по указанным номерам и спросить, как можно помочь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском цирке скобрят о смерти народного артиста Тамерлана Нугзарова
Из горящей многоэтажки в Брянске эвакуировали 14 человек
В ДТП в поселке Климово пострадали четыре человека
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы
В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки
В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья
Замначальника депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество
В Брянской области закрыли два работающих во время самоизоляции магазина
Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
В Брянской области утром 24 мая прогнозируют заморозки
В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
В Брянской области на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
В Сельцо предложили снять ограничительные меры