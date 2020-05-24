Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара

24 Май 2020 2020-05-24T11:37:32+03:00

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Многодетная брянская семья из Суражского района попросила помощи после того, как во время пожара полностью сгорел их дом. ЧП случилось днем 20 мая на улице Садовой в деревне Глуховка. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, горел дом 12 на 6 метров. За полтора часа огонь потушили, но восемь человек остались без жилья.

Кто-то переехал к родственникам, кто-то - к соседям. О помощи суражане попросили в социальных сетях. У семьи нет продуктов, одежды и крыши над головой.

Одежда и обувь нужны женщине, двум девушкам 17 и 14 лет, мальчику 12 лет. В доме находились также вещи внучек: года и четырех лет.

Брянцы просят остерегаться мошенников, они уже присылали в личные сообщения в социальных сетях номер карты. Лучше позвонить по указанным номерам и спросить, как можно помочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU