В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки

24 Май 2020 2020-05-24T11:12:38+03:00

Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась

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Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия в Почепском районе. В автоаварии погибли водитель и пассажирка иномарки.

ДТП случилось ночью в субботу, 23 мая, на 2-м километре дороги Брянск-Красный Рог-Милечь. В начале четвертого 35-летний мужчина за рулем "Пежо 307" не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась.

Водитель и 30-летняя пассажирка иномарки погибли на месте ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 17-летний пассажир сломал голень. Его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU