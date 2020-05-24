2020-05-24T11:12:38+03:00
Происшествия

В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки

Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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Появились официальные подробности дорожно-транспортного происшествия в Почепском районе. В автоаварии погибли водитель и пассажирка иномарки.

ДТП случилось ночью в субботу, 23 мая, на 2-м километре дороги Брянск-Красный Рог-Милечь. В начале четвертого 35-летний мужчина за рулем "Пежо 307" не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась.

Водитель и 30-летняя пассажирка иномарки погибли на месте ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 17-летний пассажир сломал голень. Его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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