2020-05-24T10:55:52+03:00
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы

В оперативном штабе опубликовали новые данные по заболевшим за последние сутки
Марина АНТОНОВА
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Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы. И на несколько тысячных он превышает эту цифру. За последние четыре дня коронавирусом заразились 436 человек. А за четыре предыдущих дня - 435. Чтобы высчитать коэффициент, нужно первую цифру поделить на вторую.

24 мая в регионе 111 человек заразились коронавирусом. Выписали из больниц 58 пациентов. За день до этого количество выздоровевших превысило число заболевших. Но это еще нельзя назвать устойчивой тенденцией.

Новых смертей от коронавируса в Брянской области на фиксировали. Общее число заболевших за все время эпидемии - 2951 человек.

Напомним, чтобы приступить к первому этапу снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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