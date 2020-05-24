Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы. И на несколько тысячных он превышает эту цифру. За последние четыре дня коронавирусом заразились 436 человек. А за четыре предыдущих дня - 435. Чтобы высчитать коэффициент, нужно первую цифру поделить на вторую.
24 мая в регионе 111 человек заразились коронавирусом. Выписали из больниц 58 пациентов. За день до этого количество выздоровевших превысило число заболевших. Но это еще нельзя назвать устойчивой тенденцией.
Новых смертей от коронавируса в Брянской области на фиксировали. Общее число заболевших за все время эпидемии - 2951 человек.
Напомним, чтобы приступить к первому этапу снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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