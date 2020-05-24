В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки
Общее количество заболевших в регионе - 2951
Изменить размер текста:
В Брянской области на 24 мая коронавирусом заболели 111 человек. Общее количество заболевших в регионе составляет 2951.
За последние 24 часа провели 1368 исследований на коронавирус.
В регионе выздоровели еще 58 человек. Новых смертей от covid-19 не регистрировали. От инфекции умерли 31 человек.
Коэффициент распространения заболевали еще немного снизился и равен немногим больше единицы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU