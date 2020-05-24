В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки

24 Май 2020 2020-05-24T10:45:14+03:00

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В Брянской области на 24 мая коронавирусом заболели 111 человек. Общее количество заболевших в регионе составляет 2951.

За последние 24 часа провели 1368 исследований на коронавирус.

В регионе выздоровели еще 58 человек. Новых смертей от covid-19 не регистрировали. От инфекции умерли 31 человек.

Коэффициент распространения заболевали еще немного снизился и равен немногим больше единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU