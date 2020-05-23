2020-05-23T22:03:04+03:00
Происшествия

Замначальника депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество

Он обманом собрал с работников 150 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Заместитель начальника локомотивного депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество. Приговор ему вынесли в Фоминском районном суде 18 мая, сообщают на сайте суда.

Замначальника обманул своих подчиненных. Сказал, что на предприятии проведут проверку полицейские. Он предложил передать для проверяющих 150 тысяч рублей.

Никакой проверки так и не состоялось. При передаче денег руководителя задержали.

- Подсудимый признал свою вину, - сообщают в пресс-службе суда. - Ему назначили наказание один год условно с испытательным сроком один год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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