2020-05-23T21:54:18+03:00
Общество

В Брянской области закрыли два работающих во время самоизоляции магазина

23 мая проверяющее прошли 659 торговых точек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в субботу, 23 мая, закрыли два магазина, которые работали во время самоизоляции. Это магазин "Оптимист" в Суземском районе и "Планета одежды" в Фокинском районе Брянска.

На пять работников составили административные протоколы за нарушение режима. Проверяющие выдали 34 уведомления сотрудникам.

В субботу проверку прошли 659 торговых точек и предприятий в сфере услуг, а также девять постоянных действующих рынков и ярмарок. Проверку провели сотрудники управления потребительского рынка Брянской области и полицейские, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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