Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T15:53:13+03:00

За один день из больниц выписали 127 человек

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Брянская область 23 мая поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса. За один день из больниц выписали 127 человек. Общее число вылечившихся составляет 1416 пациентов.

В тот же день число новых случаев заболевания составило 103 человека. Таким образом, количество заболевших меньше, чем количество выздоровевших за одни сутки.

Всего в регионе коронавирусом заразились 2840 человек, умерли - 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU