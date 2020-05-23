Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
За один день из больниц выписали 127 человек
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Брянская область 23 мая поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса. За один день из больниц выписали 127 человек. Общее число вылечившихся составляет 1416 пациентов.
В тот же день число новых случаев заболевания составило 103 человека. Таким образом, количество заболевших меньше, чем количество выздоровевших за одни сутки.
Всего в регионе коронавирусом заразились 2840 человек, умерли - 31.
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ИСТОЧНИК KP.RU