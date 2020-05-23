В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности

23 Май 2020 2020-05-23T13:56:33+03:00

В регионе ожидают град с дождем

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Синоптики подготовили брянцам неблагоприятный прогноз погоды на субботу, 23 мая. В регионе обещают град с дождем. Днем температура возудха прогреется до 14 градусов. В ночь на воскресенье вновь обещают заморозки.

В Брянской области установился "желтый" уровень погодной опасности. Он будет действовать до девяти часов утра воскресенья, 24 мая, сообщают в Гидрометцентре.

Из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций жителей региона просят быть осторожными на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU