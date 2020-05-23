В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря. Об этом сообщили родителям учеников.
В департаменте образования и науки Брянской области 20 мая прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам летнего отдыха детей в 2020 году. Оздоровительную кампанию могут провести, если не будет рисков возникновения новых очагов коронавируса. Это касается и летних оздоровительных лагерей. Никаких конкретных решений по этому поводу пока не приняли.
А пока в Брянской области готовятся к снятию первых ограничений. По одному из условий коэффициент распространения инфекции должен опуститься до уровня меньше единицы. На 23 мая он составляет 1,06.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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