В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Клетнянском районе сразу у 12 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших в районе составляет 43 человека.
Клетнянский район за последние сутки стал вторым в области по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Больше заболевших только в Брянске - 51 человек.
В целом прирост зараженных несколько дней остается на одном уровне. В сутки регистрируют чуть больше 100 новых случаев.
А вот коэффициент распространения инфекции постепенно снижается. На 23 мая он равен 1,06.
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ИСТОЧНИК KP.RU