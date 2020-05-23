2020-05-23T12:10:16+03:00
Общество

В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом

Общее число зараженных в районе - 43
Марина АНТОНОВА
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В Клетнянском районе сразу у 12 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших в районе составляет 43 человека.

Клетнянский район за последние сутки стал вторым в области по числу новых случаев заболевания коронавирусом. Больше заболевших только в Брянске - 51 человек.

В целом прирост зараженных несколько дней остается на одном уровне. В сутки регистрируют чуть больше 100 новых случаев.

А вот коэффициент распространения инфекции постепенно снижается. На 23 мая он равен 1,06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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