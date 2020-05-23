В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку

23 Май 2020 2020-05-23T11:48:35+03:00

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В Советском районе Брянска спасли собаку, застрявшую на 16-м этаже строящегося дома. О животном, которое трое суток не могло спуститься, сообщили в социальных сетях. Пса сфотографировали из окна соседней многоэтажки.

Местные жители несколько раз обращались к сторожам долгостроя, но они на просьбы помочь животному не реагировали.

Вечером в пятницу, 22 мая, к дому на проспекте Станке Димитрова выехали пожарные-спасатели ПСЧ-8, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Они нашли собаку и спустили ее вниз. Жильцы соседних домов принесли корма спасенному животному.

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ИСТОЧНИК KP.RU