В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В Бежицком районе Брянска водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в пятницу, 22 мая, у дома №42 на улице Ново-Советской.
45-летний мужчина за рулем "Шкоды Йети" ехал со стороны улицы Почтовой в сторону Молодой Гвардии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Ребенок перебегал дорогу. С ним не было взрослых. Мальчишка попал под машину.
У ребенка - ушиб легкого, травма головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, травма живота, ссадины. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU