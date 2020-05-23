В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика

23 Май 2020 2020-05-23T10:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в пятницу, 22 мая, у дома №42 на улице Ново-Советской.

45-летний мужчина за рулем "Шкоды Йети" ехал со стороны улицы Почтовой в сторону Молодой Гвардии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Ребенок перебегал дорогу. С ним не было взрослых. Мальчишка попал под машину.

У ребенка - ушиб легкого, травма головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, травма живота, ссадины. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU