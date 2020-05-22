В Сельцо предложили снять ограничительные меры
В Сельцо предложили снять ограничительные меры. Об этом говорили на заседании оперативного штаба 21 мая. Руководителю Роспотребнадзора Людмиле Трапезниковой предложили письменно изложить свои идеи о снятии дополнительных ограничительных мер.
Пока документа отменяющего постановление правительства о введении в Сельцо особого режима нет. Однако уже 22 мая местные жители заметили, что на въездах в город исчезли контрольные посты.
Напомним, особый режим из-за вспышки коронавируса в Сельцо ввели 23 апреля. В город пускали только местных жителей. При этом у всех въезжающих измеряли температуру.
К слову, на данный момент в Сельцо зарегистрировано 177 пациентов с COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU