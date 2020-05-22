2020-05-22T21:50:25+03:00
Общество

В Сельцо предложили снять ограничительные меры

Местные жители заметили, что в городе исчезли контрольные посты
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Город Сельцо"Фото: vk.com, "Город Сельцо"
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В Сельцо предложили снять ограничительные меры. Об этом говорили на заседании оперативного штаба 21 мая. Руководителю Роспотребнадзора Людмиле Трапезниковой предложили письменно изложить свои идеи о снятии дополнительных ограничительных мер.

Пока документа отменяющего постановление правительства о введении в Сельцо особого режима нет. Однако уже 22 мая местные жители заметили, что на въездах в город исчезли контрольные посты.

Напомним, особый режим из-за вспышки коронавируса в Сельцо ввели 23 апреля. В город пускали только местных жителей. При этом у всех въезжающих измеряли температуру.

К слову, на данный момент в Сельцо зарегистрировано 177 пациентов с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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