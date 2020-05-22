В Брянске перенесли старт полетов на юг

22 Май 2020 2020-05-22T18:25:24+03:00

К слову, переносится старт полетов в Анапу. Рейсы планируют начать теперь с 23 июня. Фото: Мария Дедкова

Рейсы за границу планируют запустить в июле

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Рейсы из брянского аэропорта на юг перенесли. По данным туроператоров, вылеты за границу пока планируют начать в июле.

Рейсы в Турцию хотят возобновить с первого числа. На Кипр - с третьего. Однако это предварительные данные.

Напомним, что в конце марта Россия полностью закрыла границы из-за распространения коронавируса. Были отменены практически все международные рейсы.

К слову, переносится старт полетов в Анапу. Рейсы планируют начать теперь с 23 июня. Ранее это было 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU