В Брянске перенесли старт полетов на юг
Рейсы из брянского аэропорта на юг перенесли. По данным туроператоров, вылеты за границу пока планируют начать в июле.
Рейсы в Турцию хотят возобновить с первого числа. На Кипр - с третьего. Однако это предварительные данные.
Напомним, что в конце марта Россия полностью закрыла границы из-за распространения коронавируса. Были отменены практически все международные рейсы.
К слову, переносится старт полетов в Анапу. Рейсы планируют начать теперь с 23 июня. Ранее это было 2 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU