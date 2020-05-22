Исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов Брянской области назначили Андрея Чепикова

22 Май 2020 2020-05-22T18:27:28+03:00

Он сменил на посту Сергея Мотылева

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области стал Андрей Чепиков. Информация об этом появилась 22 мая на сайте областного правительства.

Он сменил на посту ушедшего в отставку Сергея Мотылева.

До этого Андрей Александрович был заместителем директора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU