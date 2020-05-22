2020-05-22T18:27:28+03:00
Общество

Исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов Брянской области назначили Андрея Чепикова

Он сменил на посту Сергея Мотылева
Мария Дедкова
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Фото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской областиФото: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
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Временно исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области стал Андрей Чепиков. Информация об этом появилась 22 мая на сайте областного правительства.

Он сменил на посту ушедшего в отставку Сергея Мотылева.

До этого Андрей Александрович был заместителем директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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