2020-05-22T16:54:02+03:00
Общество

В Брянске наградили потушивших пожар в лесу велосипедистов

Грамоты молодым людям вручили в управлении лесами
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: управление лесами Брянской областиФото: управление лесами Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске наградили велосипедистов, которые самостоятельно потушили пожар в лесу. Грамоты молодым людям вручил начальник управления лесами Владимир Дзубан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Брянской области, занимаясь эко-туризмом, проезжая на велосипедах в лесу, на опушке заметили дым. Подъехав поближе, они увидели разгорающееся пламя пожара. Молодые люди не побоялись огня и решили его потушить. Взяв еловые ветви, они сбили пламя и спасли лес.

Но не все истории с пожарами могут закончится так хорошо. Поэтому в управлении лесами напомнили, о том, что в случае обнаружения огня сообщайте об этом в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Трубчевском районе Брянской области обновят больше 12 километров дорог
В Брянской области на ремонт автодорог направили 7 миллиардов рублей
В Брянске наградили потушивших пожар в лесу велосипедистов
В субботу брянцам обещают дождь с градом
В Брянске вручат более четырех тысяч памятных медалей к 75-летию Победы
В Почепе и Новозыбкове проверят сообщение о невыплате денег медикам
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
До брянских заключенных не донесли дюжину мобильников
В Брянской области в конце мая изменится расписание электричек
В Брянске за наркоторговлю белорусу дали 10,5 лет колонии
В Брянске недовольные предприниматели вышли к зданию налоговой
Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался один приезжий