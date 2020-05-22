В Брянске наградили потушивших пожар в лесу велосипедистов

22 Май 2020 2020-05-22T16:54:02+03:00

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В Брянске наградили велосипедистов, которые самостоятельно потушили пожар в лесу. Грамоты молодым людям вручил начальник управления лесами Владимир Дзубан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители Брянской области, занимаясь эко-туризмом, проезжая на велосипедах в лесу, на опушке заметили дым. Подъехав поближе, они увидели разгорающееся пламя пожара. Молодые люди не побоялись огня и решили его потушить. Взяв еловые ветви, они сбили пламя и спасли лес.

Но не все истории с пожарами могут закончится так хорошо. Поэтому в управлении лесами напомнили, о том, что в случае обнаружения огня сообщайте об этом в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU