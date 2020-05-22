В субботу брянцам обещают дождь с градом
Днем будет 14 тепла
Погода за окном все еще не очень приветливая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 23 мая, по прогнозам синоптиков в Брянской области будет дождливо. Ночью и днем ожидается дождь, местами с градом.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ночью будет от 1 до 6 тепла, днем воздух прогреется до 9-14 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU