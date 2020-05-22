В Почепе и Новозыбкове проверят сообщение о невыплате денег медикам
В Почепе и Новозыбкове прокуратура проверит, как медикам выплачивают положенные надбавки.
Врачи отделения скорой медицинской помощи Новозыбковской районной больницы и приемного покоя Почепской районной больницы пожаловались, что им не дали заслуженных денег.
Ситуацией заинтересовались правоохранители.
- Прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также условиям их труда, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, похожая ситуация произошла в Выгоничском районе. Здесь должности лишился главный врач Юрий Мизюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU