До брянских заключенных не донесли дюжину мобильников

22 Май 2020 2020-05-22T15:54:16+03:00

У задержанных изъяли шесть свертков с 12 мобильными телефонами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области в исправительной колонии №1 задержали двух граждан, которые под прикрытием ночи пытались перебросить на территорию закрытого учреждения мобильники и их комплектующие. У молодых людей изъяли шесть свертков с 12 мобильными телефонами, двумя зарядными устройствами и наушниками.

Юноши сказали, что прибыли на автомобиле, который оставили во дворах микрорайона «Речной», а до места дошли пешком. Они планировали доставить телефоны осужденным, отбывающим наказание в колонии строгого режима.

На злоумышленников составили протоколы об административном правонарушении, материалы передадут в суд. Пресечь противоправные действия удалось благодаря оперативной информации, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU