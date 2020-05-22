22 Май 2020 2020-05-22T11:52:37+03:00

Всего в области сделали 33794 исследований

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В Брянской области за сутки провели 1212 тестов на COVID-19. Всего в области сделали 33794 исследований на наличие коронавируса.

С начала заболевания в регионе выявлено 2737 случаев заболевания, выздоровело 1289 пациентов, скончался 31 человек.

Как и прежде наибольшее число заболевших проживает в Брянске – 1221 человек. В списке лидеров – город Сельцо (177 случаев), Дятьковский район (166 случаев), Брянский район (157 случаев) и Карачевский район (119 случаев), сообщает оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU