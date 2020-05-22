Брянскую пенсионерку «проверили на коронавирус» за 35 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T11:28:08+03:00

Пенсионерка обнаружила пропажу всех своих сбережений после ухода "медиков". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мошенники под видом медиков украли у 82-летней женщины все ее сбережения

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В Брянской области двое мошенников под видом медработников пришли в дом 82-летней жительницы Новозыбковского района. Мужчина и женщина в медицинских масках сказали, что исследуют граждан на наличие симптомов коронавируса.

Незнакомцы предложили пожилой женщине прилечь на диван для обследования. Проведя недолгий «осмотр», они сказали, что признаков заболевания не обнаружили. Вскоре после того, как посетители ушли, пенсионерка заметила пропажу всех своих сбережений.

Из кошелька и тайника в шкафу исчезло 35 тысяч рублей. Пожилая женщина сразу же обратилась в полицию с сообщением о краже.

Полицейские установили, что на мошенничество пошли двое ранее судимых жителей деревни Тростань – 30-летняя женщина и ее 32-летний сосед. Подозреваемая признала вину и вернула все деньги. Она сообщила, что мужчина не причастен к воровству. Поэтому по уголовному делу он проходит в качестве свидетеля. Женщине уже предъявили обвинение в краже, ей грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU