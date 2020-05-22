Брянским диагностическим центром будет временно руководить Владимир Соловов

22 Май 2020 2020-05-22T10:08:27+03:00

Главврач госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Брянский клинико-диагностический центр временно возглавил Владимир Соловов. Его коллега, главный врач Александр Силенок сейчас находится в коронавирусном госпитале с подозрением на новую инфекцию.

Владимир Соловов - заместитель главврача, заслуженный врач России. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Напомним, в Брянской области около 300 медиков заразились коронавирусом. Официальных данных о количестве заболевших сотрудников здравоохранения нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU