Брянским диагностическим центром будет временно руководить Владимир Соловов
Главврач госпитализирован с подозрением на коронавирус
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Брянский клинико-диагностический центр временно возглавил Владимир Соловов. Его коллега, главный врач Александр Силенок сейчас находится в коронавирусном госпитале с подозрением на новую инфекцию.
Владимир Соловов - заместитель главврача, заслуженный врач России. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Напомним, в Брянской области около 300 медиков заразились коронавирусом. Официальных данных о количестве заболевших сотрудников здравоохранения нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU