2020-05-22T10:08:27+03:00
Общество

Брянским диагностическим центром будет временно руководить Владимир Соловов

Главврач госпитализирован с подозрением на коронавирус
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянский клинико-диагностический центр временно возглавил Владимир Соловов. Его коллега, главный врач Александр Силенок сейчас находится в коронавирусном госпитале с подозрением на новую инфекцию.

Владимир Соловов - заместитель главврача, заслуженный врач России. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Напомним, в Брянской области около 300 медиков заразились коронавирусом. Официальных данных о количестве заболевших сотрудников здравоохранения нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24