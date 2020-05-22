Оперштаб: В брянских аптеках есть два миллиона масок
Ежедневно на прилавке остается 350 тысяч изделий
На Брянщине продолжает действовать масочный режим.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В госаптеках Брянской области покупателей ждет два миллиона медицинских масок. Об этом сообщил оперштаб.
Ежедневно на прилавке остается около 350 тысяч масок – таков остаток в продаже. Таким образом, считают в оперштабе, спрос покупателей удовлетворяется полностью:
- То есть их не то что не хватает, на что жалуются нарушители масочного режима, средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно, даже с избытком.
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ИСТОЧНИК KP.RU