Оперштаб: В брянских аптеках есть два миллиона масок

22 Май 2020 2020-05-22T08:23:50+03:00

Ежедневно на прилавке остается 350 тысяч изделий

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В госаптеках Брянской области покупателей ждет два миллиона медицинских масок. Об этом сообщил оперштаб.

Ежедневно на прилавке остается около 350 тысяч масок – таков остаток в продаже. Таким образом, считают в оперштабе, спрос покупателей удовлетворяется полностью:

- То есть их не то что не хватает, на что жалуются нарушители масочного режима, средств индивидуальной защиты населения сейчас более чем достаточно, даже с избытком.

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ИСТОЧНИК KP.RU