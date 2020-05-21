Жителей Брянска напугал забытый на остановке пакет
Подозрительную вещь проверили саперы и полицейские
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В четверг, 21 мая, в Брянске заподозрили взрывчатое вещество в оставленном пакете. Фото с места событий в соцсетях опубликовали очевидцы.
ЧП произошло около четырех дня в районе остановки «Школа №1». По словам автора поста, на место выезжали полицейские и саперы. Подозрение вызвал оставленный кем-то пакет.
К счастью, внутри ничего опасного не обнаружили, там оказались чьи-то личные вещи.
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ИСТОЧНИК KP.RU