2020-05-21T21:58:22+03:00
Общество

Жителей Брянска напугал забытый на остановке пакет

Подозрительную вещь проверили саперы и полицейские
Ольга УМАРОВА
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В четверг, 21 мая, в Брянске заподозрили взрывчатое вещество в оставленном пакете. Фото с места событий в соцсетях опубликовали очевидцы.

ЧП произошло около четырех дня в районе остановки «Школа №1». По словам автора поста, на место выезжали полицейские и саперы. Подозрение вызвал оставленный кем-то пакет.

К счастью, внутри ничего опасного не обнаружили, там оказались чьи-то личные вещи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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