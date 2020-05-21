Литейный мост в Брянске готов на 50 процентов
Готовность Литейного моста в Бежицком районе оценили в 50 процентов. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, на объекте укладывают балки, возводят ростверки, опоры и ригели.
Новый мост будет состоять из 12 опор и 11 пролетов, на которые уложат 99 балок. На строительстве занято больше 100 человек и более 27 единиц техники.
- У всех сотрудников есть средства защиты и антисептики, - говорят в мэрии – За тем, чтобы все находились в масках, ведется жесткий контроль. До начала рабочего дня, а также несколько раз во время смены работникам меряют температуру.
Напомним, первую очередь Литейного моста начали строить в ноябре прошлого года. На работы потратят более 450 миллионов рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU