В Брянске накажут водителя, проехавшего по "встречке" на проспекте Ленина
В Брянске за выезд на встречную полосу накажут автомобилиста. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях.
- 21 мая в районе дома № 41 по проспекту Ленина водитель "Фольксвагена" нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу для встречного движения, - говорят в городской Госавтоинспекции.- На автомобилиста составили административный протокол.
Теперь водителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU