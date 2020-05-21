В Брянске накажут водителя, проехавшего по "встречке" на проспекте Ленина

21 Май 2020 2020-05-21T18:34:44+03:00

Теперь водителю маршрутки грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске за выезд на встречную полосу накажут автомобилиста. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях.

- 21 мая в районе дома № 41 по проспекту Ленина водитель "Фольксвагена" нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу для встречного движения, - говорят в городской Госавтоинспекции.- На автомобилиста составили административный протокол.

Теперь водителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU