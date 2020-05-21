В Брянской области осудили нетрезвого виновника смертельного ДТП

21 Май 2020 2020-05-21T17:17:45+03:00

Ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии общего режима

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В Брянской области осудили виновника смертельного ДТП.

12 июля прошлого года пьяный житель Унечского района на 3-м км автодороги «Великий Бор – Харитоновка - Мглин» в селе новые Чешуйки Мглинского района сбил человека и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В декабре 2019 года Мглинский районный суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, осужденного лишили прав управления автомобилем на 2,5 года и обязали выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей.

Виновный не согласился с приговором и обжаловал его в Брянском областном суде. Однако апелляцию не удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU