2020-05-21T17:17:45+03:00
Общество

В Брянской области осудили нетрезвого виновника смертельного ДТП

Ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии общего режима
Мария Иванова
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Виновнику ДТП не удалось разжалобить областной суд.Виновнику ДТП не удалось разжалобить областной суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области осудили виновника смертельного ДТП.

12 июля прошлого года пьяный житель Унечского района на 3-м км автодороги «Великий Бор – Харитоновка - Мглин» в селе новые Чешуйки Мглинского района сбил человека и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В декабре 2019 года Мглинский районный суд назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, осужденного лишили прав управления автомобилем на 2,5 года и обязали выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей.

Виновный не согласился с приговором и обжаловал его в Брянском областном суде. Однако апелляцию не удовлетворили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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