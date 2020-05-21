В Брянске приступили к благоустройству девяти дворов

21 Май 2020 2020-05-21T16:47:29+03:00

На ремонт десяти дворовых территорий выделили более 60 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Брянске начались работы на девяти объектах из десяти, вошедших в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

В Фокинском районе благоустраивают дворовую территорию, ограниченную домами №38-а и 40-а по улице Дзержинского. Для того чтобы впоследствии исключить прорывы устаревших инженерных коммуникаций, подрядчики и ресурсоснабжающие организации заранее скоординировали свои действия. Поэтому первым этапом реконструкции объекта стал ремонт теплотрассы.

Кроме этого, во дворе по улице Дзержинского заменили светильники, сделали бордюры на 80 процентов. Рабочие начали оборудовать парковку, устанавливать детские площадки. В целом здесь благоустроят 1250 квадратных метров проездов, установят урны и скамейки.

В Советском районе на улице Калинина также ремонтируют теплотрассы во дворе, ограниченном домами №№ 101, 103, 105, 107 и 109. Всего здесь благоустроят свыше 1400 квадратных метров дворовых проездов, модернизируют освещение, установят 15 скамеек и урн, установят игровое и спортивное оборудование. Во дворе, ограниченном домами № 62, 64 по улице Горького и №2 по улице Трудовой, делают бордюры.

Всего на ремонт 10 объектов в этом году выделено свыше 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU