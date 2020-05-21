В Брянске за взятку ответит преподаватель университета путей сообщения
Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд
Женщина стала фигуранткой уголовного дела.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске перед судом предстанет преподаватель филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Педагога обвинили в получении взяток.
По версии следствия, в прошлом году преподаватель получила 55 тысяч рублей от студентов за подготовку ВКР, а также ее успешную защиту, сообщает Брянская транспортная прокуратура.
Уголовное дело для рассмотрения направили в Фокинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU