В Брянске за взятку ответит преподаватель университета путей сообщения

21 Май 2020 2020-05-21T16:39:30+03:00

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В Брянске перед судом предстанет преподаватель филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Педагога обвинили в получении взяток.

По версии следствия, в прошлом году преподаватель получила 55 тысяч рублей от студентов за подготовку ВКР, а также ее успешную защиту, сообщает Брянская транспортная прокуратура.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Фокинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU