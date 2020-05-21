2020-05-21T16:12:43+03:00
Общество

После скандала с "коронавирусными" выплатами в Выгоничской районной больнице уволили главного врача

Медики пожаловались на условия работы и отсутствие положенных выплат
Мария Дедкова
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Медикам не хватало защитных костюмов.Медикам не хватало защитных костюмов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После скандала в Выгоничской районной больнице уволили главного врача Юрия Мизюка. Об сообщили медики у себя в соцсетях.

Исполняющим обязанности главврача назначили хирурга больницы Владимира Титарева.

Напомним, медики скорой помощи из Выгоничской центральной районной больницы пожаловались на то, что не получили положенных "коронавирусных" выплат за апрель. Кроме того, медикам не хватало защитных костюмов. После обращения фельдшеров ситуацией заинтересовалась прокуратура и областные власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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