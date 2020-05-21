После скандала с "коронавирусными" выплатами в Выгоничской районной больнице уволили главного врача

21 Май 2020 2020-05-21T16:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

После скандала в Выгоничской районной больнице уволили главного врача Юрия Мизюка. Об сообщили медики у себя в соцсетях.

Исполняющим обязанности главврача назначили хирурга больницы Владимира Титарева.

Напомним, медики скорой помощи из Выгоничской центральной районной больницы пожаловались на то, что не получили положенных "коронавирусных" выплат за апрель. Кроме того, медикам не хватало защитных костюмов. После обращения фельдшеров ситуацией заинтересовалась прокуратура и областные власти.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU