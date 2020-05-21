2020-05-21T15:21:15+03:00
Происшествия

Год и три месяца условно дали жительнице Брянска за мошенничество

За два года женщина незаконно получила из федерального бюджета почти полмиллиона рублей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области за незаконное получение льготных выплат осудили 27-летнюю женщину. Суд установил, что она с 2017-й по 2019 годы незаконно получила почти 500 тысяч рублей выплат и пособий на своих детей. Жительница Брянска предоставила ложную информацию о своем фактическом проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом в селе Грязивец Погарского района.

Прокуратура Погарского района согласилась с гособвинением по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. В результате женщине дали 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 7 месяцев. Также она обязана вернуть в федеральный бюджет незаконно приобретенные деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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