Год и три месяца условно дали жительнице Брянска за мошенничество

21 Май 2020 2020-05-21T15:21:15+03:00

За два года женщина незаконно получила из федерального бюджета почти полмиллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за незаконное получение льготных выплат осудили 27-летнюю женщину. Суд установил, что она с 2017-й по 2019 годы незаконно получила почти 500 тысяч рублей выплат и пособий на своих детей. Жительница Брянска предоставила ложную информацию о своем фактическом проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом в селе Грязивец Погарского района.

Прокуратура Погарского района согласилась с гособвинением по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. В результате женщине дали 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 7 месяцев. Также она обязана вернуть в федеральный бюджет незаконно приобретенные деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU